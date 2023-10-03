Україна планує експортувати 75% урожаю зернових – Шмигаль

Цьогорічний урожай зернових та олійних культур в Україні буде на рівні 79 млн тонн, що на 10% більше, ніж минулого року. На експорт потрібно відправити три чверті.﻿ Про це заявив прем’єр-міністра Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати. Бо це ресурси для фермерів, це валютна виручка для держави, це продовольство для країн, що голодують" , - сказав він.

Шмигаль відзначив важливість західного маршруту експорту зерна.

"Нам потрібні широкі транзитні шляхи для експорту продовольства. Це важливо для стійкості нашої економіки. Це важливо для світу, адже це глобальна продовольча безпека" , - наголосив Денис Шмигаль.

Як зазначив прем’єр-міністр, Україна розраховує на дієвість запропонованого механізму верифікації та контролю українського агроекспорту, на транзитні шляхи солідарності від ЄС, на розширення можливостей дунайських портів і на нові зернові коридори.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики України вчергове підвищило прогноз врожаю зернових та олійних цього року з 76,7 млн тонн до 79,1 млн тонн з огляду на кращу врожайність основних культур. Зокрема, цього року українські аграрії можуть зібрати близько 57,5 млн тонн зернових та 21,6 млн тонн олійних.