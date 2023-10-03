Глава МЗС Угорщини обговорив з Лавровим скандальний підручник з історії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів, як на полях сесії Генеральної асамблеї ООН він обговорив з головою російського МЗС Сергеєм Лавровим російський підручник з історії, де революцію 1956 року називають "фашистською", повідомляє Європейська правда.

Глава МЗС Угорщини заявив, що порушував це питання під час розмови з російським колегою. За його словами, навішувати ярлики фашистів на угорських героїв революції 1956 року неприпустимо.

"Те, що люди, які відстоювали свободу та суверенітет Угорщини, є героями – це те, що ми навіть не хочемо обговорювати на жодному рівні, тому що це факт" , – наголосив Сійярто.

Як зазначив глава МЗС Угорщини, Лавров дав зрозуміти, що в цьому питанні вони сприймають як авторитет заяву, зроблену президентом РФ Владіміром Путіним за кілька днів до їхньої зустрічі, в якій була викладена чітка позиція.

"Як ми можемо мати спільну мову з тими, хто сприймає як визволення те, що ми сприймаємо як окупацію" , – сказав Сійярто.

Водночас він назвав зрозумілим те, що Угорщина ніколи не матиме спільної позиції з Росією щодо минулого, тому вони повинні формувати їхні відносини з РФ, пам'ятаючи про це.

Раніше Сійярто став першим угорським посадовцем, який прокоментував російський пропагандистський підручник, де учасників Угорської революції 1956 року називають "фашистами".

Відповідаючи на питання, як угорський уряд оцінює перекручення історичних подій в офіційно затвердженому для використання підручника в Росії, Сійярто сказав, що "є деякі питання, які уряд навіть не воліє обговорювати".

У підручнику з історії для 11-х класів, офіційно затвердженого до використання в Росії, учасників Угорської революції-1956 називають фашистами та "повсталими радикалами", що боролися проти радянських пам’ятників.