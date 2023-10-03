У Кремлі прокоментували ратифікацію Вірменією Римського статуту
Після ратифікації Вірменією Римського статуту у Кремлі заявили, що не хотіли б, щоб російському диктатору Володимиру Путіну довелося відмовлятися від візиту до союзницької країни. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков 3 жовтня, повідомляє Українська правда.
"Звичайно, нам би не хотілося, щоб колись із якихось причин президенту довелося б відмовлятися від візитів до Вірменії.
Безумовно, нас багато що об'єднує з братнім вірменським народом. У нас немає сумнівів, що буде об'єднувати назавжди", – сказав Пєсков.
Речник російського диктатора заявив, що рішення Вірменії ратифікувати Римський статут було "некоректним".
"До чинного керівництва Вірменії з'являться додаткові запитання, вони були заздалегідь передані вірменській стороні. Ми сумніваємося і сумнівалися від самого початку в тому, що з точки зору двосторонніх відносин приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду є коректним. Як і раніше, вважаємо, що це некоректне рішення", – додав він.