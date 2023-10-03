Після ратифікації Вірменією Римського статуту у Кремлі заявили, що не хотіли б, щоб російському диктатору Володимиру Путіну довелося відмовлятися від візиту до союзницької країни.﻿ Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков 3 жовтня, повідомляє Українська правда.

"Звичайно, нам би не хотілося, щоб колись із якихось причин президенту довелося б відмовлятися від візитів до Вірменії.

Безумовно, нас багато що об'єднує з братнім вірменським народом. У нас немає сумнівів, що буде об'єднувати назавжди" , – сказав Пєсков.

Речник російського диктатора заявив, що рішення Вірменії ратифікувати Римський статут було "некоректним".