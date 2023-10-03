В ООН не підтвердили випадки насильства проти вірмен у Нагірному Карабасі

Місія ООН у Нагірному Карабаху не зафіксувала застосування насильства щодо етнічних вірмен з боку влади Азербайджану, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ООН.

Представники місії ООН відвідали місто Ханкенді (Степанакерт), де зустрілися з місцевим населенням. У тих частинах міста, які відвідала група, вони не виявили шкоди громадській інфраструктурі, а також культурним та релігійним об'єктам. Місія побачила, що уряд Азербайджану готується до відновлення медичного обслуговування та деяких комунальних послуг у місті.

Місія зазначила, що у місті залишилося дуже мало місцевого населення. За словами городян, у Нагірному Карабасі залишається від 50 до 1000 етнічних вірмен. Місія була вражена тим, як раптово місцеве населення залишило свої будинки, та стражданнями, які це викликало. Місія не отримала жодних повідомлень про випадки насильства щодо цивільного населення після останнього припинення вогню.

Як повiдомлялось, з Нагірного Карабаху, що перейшов під контроль Азербайджану, до Вірменії виїхали вже близько 100 тис. осіб — це понад 80% населення регіону.