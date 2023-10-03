ЗМІ: У Британії закінчилася зброя, яку вона могла б передати Україні

У Великої Британії закінчилося оборонне обладнання, яке вона могла б передати Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на неназваного військового високопосадовця.

За його словами, Лондон продовжить постачати зброю для Києва, але зараз Україна потребує засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів, а у Британії "все це закінчилося".

"Ми віддали стільки, скільки можемо собі дозволити", – заявив він.

Джерело повідомило The Telegraph, що тягар надання мільярдів допомоги Україні не повинен лягати на Велику Британію.

"Надати більше мільярдів не означає надати мільярди британських озброєнь. Лондон має відігравати певну роль у заохоченні інших країн надавати більше грошей та зброї", – сказав високопосадовець.

Він також повідомив, що немає перспектив надання Україні більшої кількості британських танків, оскільки Лондон "віддав практично все, що міг дозволити собі віддати".

Раніше ексміністр оборони Британії Бен Воллес висловив віру у те, що Україна рухається до перемоги і зможе перемогти, якщо західні союзники вчасно постачатимуть необхідну для цього зброю.

Перед цим міністр оборони Британії Грант Шаппс анонсував десятки тисяч артилерійських снарядів для України, а також заявляв про плани Британії підготувати ще 30 тисяч українських військових.

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон також жорстко критикує повільні поставки зброї Україні.