НАБУ: Мер Сум та його посіпака отримали підозри
Меру Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури Олександру Журбі повідомлено про підозру, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.
"НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. 2 жовтня 2023 року їх викрили "на гарячому" під час одержання останнього траншу — 1,4 млн грн", — йдеться в повідомленні.
Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).
За даними слідства, гроші підозрювані вимагали за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.
Посадовці були затримані. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Як повідомлялось, ввечері 2 жовтня правоохоронці затримали під час отримання хабара мера Сум Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури Олександра Журбу. Загальна сума неправомірної вигоди склала 2,130 млн грн.