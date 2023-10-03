Авіакатастрофа МАУ. Іран продовжує ігнорувати претензії України - МЗС

Іран досі не бажає підтримувати позицію по суті та продовжує ігнорувати претензії України щодо авіакатастрофи пасажирського літака МАУ 2020 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє МЗС України.

"Координаційна група серйозно та віддано ставиться до принципу мирного врегулювання міжнародних спорів. З 2020 року Група робила кілька спроб вирішити спір щодо збиття рейсу PS752 шляхом переговорів, і у вересні 2023 року Іран нарешті погодився зустрітися з усіма членами Групи для проведення переговорів" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього тижня представники чотирьох країн-членів Координаційної групи зустрілися з посадовими особами Ірану, щоб обговорити відповідальність Ірану як держави за авіакатастрофу рейсу PS752.

Іран ігнорує вимоги України

Ключовими темами під час обговорень була відповідальність Ірану за порушення ним міжнародного права та необхідність повного відшкодування шкоди, спричиненої збиттям Іраном рейсу PS752.

"Координаційна група висловлює жаль з приводу того, що Іран досі не бажає підтримувати нашу позицію по суті та продовжує ігнорувати наші претензії. Виходячи з обговорень, які відбулися цього тижня, Група вважає, що наша позиція та позиція Ірану занадто далекі одне від одного, щоб узгодити їх шляхом проведення переговорів" , - додали в МЗС.

Саме тому поки Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність, Координаційна група продовжуватиме вживати заходів для врегулювання цього спору відповідно до норм міжнародного права, включно в рамках провадження у Міжнародному Суді ООН.

Катастрофа з літаком МАУ

Нагадаємо, 8 січня 2020 року літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранськими військовими над Тегераном. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема громадяни України.

Як повідомлялося, 16 квітня суд Ірану виніс вирок 10 військовим у справі про катастрофу рейсу PS752.

У червні повідомлялось, що Україна подасть до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття пасажирського літака МАУ.