На Таврійському напрямку є просування Сил оборони – Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у вівторок ввечері повідомив, що на Таврійському напрямку є просування Сил оборони, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.
За словами Тарнавського артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань на вказаному напрямку. Крім того, командувач навів статистику втрат ворога на напрямку.
"За останню добу втрати ворога склали 261 особу, зокрема, в полон здалися 10 окупантів.
Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога".
Передісторія:
- За даними Генштабу, минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по цілях окупантів.