Вибухи у Білгороді та Брянську: окупанти заявили про атаку дронів
У російських Брянську та Бєлгороді було чути вибухи сьогодні вночі, 4 жовтня. Влада заявила про роботу ППО, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
За словами очевидців, в обох містах вибухи пов'язані з атакою дронів, їх тип та кількість невідомі.
"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом працює наша система ППО — збиті повітряні цілі. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.