Курс валют НБУ на 4 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 4 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 3 жовтня зріс до рівня 36.59 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 38.33 за 1 євро.
Курс рубля знизився до рівня 3.68 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 44,16 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 32 коп. до 39.67 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 7 коп. до 8.29 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.590 100
|EUR
|Євро
|38.326 300
|RUB
|рубль
|0.368 020
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.156 900
|CHF
|Швейцарський франк
|39.672 700
|PLN
|Польський злотий
|8.287 100