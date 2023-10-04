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Курс валют НБУ на 4 жовтня

Курс валют НБУ на 4 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 4 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 3 жовтня зріс до рівня 36.59 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 38.33 за 1 євро.

Курс рубля знизився до рівня 3.68 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 44,16 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 32 коп. до 39.67 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 7 коп. до 8.29 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.590 100 +0.022
EUR Євро 38.326 300 --0.191
RUB рубль 0.368 020 --0.002
GBP Фунт стерлінгів 44.156 900 --0.281
CHF Швейцарський франк 39.672 700 --0.315
PLN Польський злотий 8.287 100 --0.066

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