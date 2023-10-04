Нового спікера Палати представників США оберуть наступного тижня

Тимчасово Палату представників після усунення з посади спікера Кевіна Маккарті очолюватиме республіканець Патрік Макгенрі, повідомляє Укрінформ.

Особа на посаді тимчасового спікера була визначена раніше на випадок звільнення крісла речника Палати представників.

Наразі Макгенрі може лише оголошувати перерву в роботі Палати, закривати засідання й ставити на голосування кандидатури на посаду спікера.

До слова, голосування за нового спікера відбудеться вже наступного тижня, повідомили депутати-республіканці. Відсьогодні конгресмени перебуватимуть на канікулах і повернеться у вівторок ввечері на конференцію перед можливим голосуванням у середу.

Маккарті після голосування за його усунення провів пресконференцію, на якій заявив, що не думав про відставку. За словами ексспікера, його однопартієць Метт Ґейц, який ініціював цей процес, керувався особистими мотивами.

"Послухайте, ви всі знаєте Метта Ґейца. Ви знаєте, що це було особисте. Це не мало нічого спільного з витратами... Це все було для того, щоб привернути вашу увагу" , – сказав Маккарті.

Маккарті також під час пресконференції наголосив, що є прибічником підтримки України та порівняв Путіна з Гітлером.