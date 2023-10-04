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ЗСУ за добу знищили 450 окупантів, 47 артсистем та 13 танків – Генштаб

ЗСУ за добу знищили 450 окупантів, 47 артсистем та 13 танків – Генштаб
Фото: Facebook

Сили оборони України за минулу добу ліквідували орієнтовно 450 російських окупантів, а також знищили 13 танків, 47 артилерійських систем, 41 безпілотник, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника із 24.02.22 до 04.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 279 890 (+450) осіб,
  • танків – 4 745 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 9 026 (+18) од,
  • артилерійських систем – 6 612 (+47) од,
  • РСЗВ – 802 (+1) од,
  • засобів ППО – 540 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+41),
  • крилатих ракет – 1 530 (+1),
  • кораблів / катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 962 (+30) од,
  • спеціальної техніки – 946 (+3).

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