ЗСУ за добу знищили 450 окупантів, 47 артсистем та 13 танків – Генштаб
Сили оборони України за минулу добу ліквідували орієнтовно 450 російських окупантів, а також знищили 13 танків, 47 артилерійських систем, 41 безпілотник, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника із 24.02.22 до 04.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 279 890 (+450) осіб,
- танків – 4 745 (+13) од,
- бойових броньованих машин – 9 026 (+18) од,
- артилерійських систем – 6 612 (+47) од,
- РСЗВ – 802 (+1) од,
- засобів ППО – 540 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 121 (+41),
- крилатих ракет – 1 530 (+1),
- кораблів / катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 962 (+30) од,
- спеціальної техніки – 946 (+3).