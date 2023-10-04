Аварія автобуса у Венеції: МЗС підтвердило загибель українців

У МЗС України підтвердили, що українські громадяни є серед жертв аварії автобуса, яка сталась 3 жовтня у районі Венеції Местре, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Наразі відомо про п'ятьох загиблих українців, ще троє травмовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні" , – зазначив Ніколенко.

За його словами, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася у вівторок ввечері.

"За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів" , – підкреслив Ніколенко.

Українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв‘язок із родичами, додав представник МЗС.

Із поки що невстановлених причин автобус розбився у вівторок 3 жовтня незадовго до 20:00. Він віз туристів до кемпінгу у Маргері. В аварії загинула 21 людина. У префектурі Венеції повідомили, що серед загиблих та постраждалих є громадяни України.