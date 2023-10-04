Погода не заважатиме наступу ЗСУ до двох місяців – Білий дім

Погодні умови не заважатимуть українським військовим продовжувати наступальні дії ще близько півтора-двох місяців.﻿ Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами американського чиновника, погода не заважатиме наступу військових ЗСУ ще протягом 6 - 8 тижнів.

Приблизно за два тижні, зазначає представник Білого дому, погодні умови будуть гіршими, що вплине на ведення бойових дій, і може ускладнити їх.

Кірбі додав, що за ці приблизно 6-8 тижнів "хорошої бойової погоди" Штати хочуть мати впевненість, що Сили оборони України зможуть досягти успіху.