Погода не заважатиме наступу ЗСУ до двох місяців – Білий дім
Погодні умови не заважатимуть українським військовим продовжувати наступальні дії ще близько півтора-двох місяців. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
За словами американського чиновника, погода не заважатиме наступу військових ЗСУ ще протягом 6 - 8 тижнів.
Приблизно за два тижні, зазначає представник Білого дому, погодні умови будуть гіршими, що вплине на ведення бойових дій, і може ускладнити їх.
Кірбі додав, що за ці приблизно 6-8 тижнів "хорошої бойової погоди" Штати хочуть мати впевненість, що Сили оборони України зможуть досягти успіху.