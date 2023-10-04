У НАТО заявили, що запаси боєприпасів "досягли дна"

У західних країн закінчуються запаси боєприпасів, які можна було б надати Україні. Тому необхідно пришвидшити нарощування виробництва. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, запаси боєприпасів у країн НАТО "досягли дна", і виробництво необхідно збільшити, щоб допомогти українським бійцям на фронті.

"Тепер видно дно. Нам потрібно, щоб промисловість нарощувала виробництво набагато швидшими темпами" , - сказав Бауер.

Він зазначив, що союзники збільшили військові бюджети, але не виробничі потужності, що спричинило зростання цін.