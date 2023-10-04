Судна РФ навіть не наближаються до територіальних вод України – Гуменюк

Наразі кораблі та катери чорноморського флоту РФ фактично не курсують в напрямку територіального моря України, час від часу вони з'являються біля узбережжя Криму. Про це сказала керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Зараз кораблі та катери чорноморського флоту РФ фактично не курсують в напрямку територіального моря України. Час від часу з'являються біля узбережжя Криму, але ближче, ніж за мис Тарханкут, вони не наважуються виходити" , - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що перевагу в Чорному морі ворог намагається демонструвати тактичною авіацією. За минулу добу керованими авіабомбами двічі атакував напрямок острова Зміїний.

"Останніми днями ми спостерігаємо, що це стало традицією. Вони до трьох авіабомб спрямовують у напрямку острова Зміїний для того, щоб продемонструвати, що вони нібито панують щодо цивільного судноплавства і намагаються диктувати свої умови" , - поінформувала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

Вона зауважила, що лінія фронту давно вже у морському сенсі відкинута на щонайменше 100 морських миль від контрольованого Україною берега.

Гуменюк нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення ворожі кораблі заходили навіть у територіальне море України і наближалися до узбережжя Одещини на відстань артилерійських обстрілів, які здійснювали по рекреаційній зоні самої Одеси.