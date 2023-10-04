В Україні розробили плащ-невидимку від тепловізорів та дронів окупантів

В Україні на базі кластера Brave1 розроблено суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами.﻿ Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Економічна правда.

"Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання" , - розповів віцепрем'єр.

Розробка компактна та легка — вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу.

Також плащ не горить і захищає від високих температур.

Зразки плаща вже пройшли успішні випробування в польових умовах.