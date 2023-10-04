FT: Макрон і Шольц "не ладнають", це шкодить допомозі України

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито "не ладнають між собою". Це уповільнює ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу, зокрема, щодо допомоги Україні.﻿ Про це повідомляє Financial Times, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як зазначає видання, відсутність консенсусу між Францією та Німеччиною призводить до затримок у розв'язанні багатьох питань - від фінансування України до внутрішніх проблем ЄС.

За словами високопосадовців ЄС, глухий кут у переговорах щодо низки пріоритетних питань "налякав Брюссель та інші столиці ЄС, а також продемонстрував складність прийняття рішень без погодження між Парижем і Берліном".

"Відсутність особистої хімії між Шольцом та Макроном не допомагає. Схоже, вони просто не ладнають. І це в основі всього" , - розповів один з учасників нещодавніх переговорів між двома лідерами.

Зазначається, що напруженість між країнами зберігається вже понад рік.