FT: Макрон і Шольц "не ладнають", це шкодить допомозі України
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито "не ладнають між собою". Це уповільнює ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу, зокрема, щодо допомоги Україні. Про це повідомляє Financial Times, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
Як зазначає видання, відсутність консенсусу між Францією та Німеччиною призводить до затримок у розв'язанні багатьох питань - від фінансування України до внутрішніх проблем ЄС.
За словами високопосадовців ЄС, глухий кут у переговорах щодо низки пріоритетних питань "налякав Брюссель та інші столиці ЄС, а також продемонстрував складність прийняття рішень без погодження між Парижем і Берліном".
"Відсутність особистої хімії між Шольцом та Макроном не допомагає. Схоже, вони просто не ладнають. І це в основі всього", - розповів один з учасників нещодавніх переговорів між двома лідерами.
Зазначається, що напруженість між країнами зберігається вже понад рік.
"Їм двом просто потрібно сісти разом в одній кімнаті та все обговорити. Без цього для інших безглуздо намагатися знайти консенсус. Ви не зможете досягти мети, якщо вони обоє не бачать загальної картини", - сказав один із високопосадовців ЄС.