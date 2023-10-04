Данілов розповів, хто може представляти Україну за кордоном
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україну за кордоном можуть представляти президент та ще три найвищі чиновники. Про це він сказав в інтерв'ю UkrlifeTV, повідомляє Ліга.net.
За його словами, представляти Україну на міжнародних майданчиках може представляти Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Решта — це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", — сказав Данілов.
Він зазначив, що якщо людина є громадянином України та виступає за кордоном, то це не означає, що вона представляє країну.
"У нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі кейси другої-третьої ланки, так вони всім відомі. Якщо вони перетинатимуть межу дозволеного, то все буде інакше", — підкреслив секретар РНБО.