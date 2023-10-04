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Данілов розповів, хто може представляти Україну за кордоном

Данілов розповів, хто може представляти Україну за кордоном
Фото: facebook.com/rnbou

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україну за кордоном можуть представляти президент та ще три найвищі чиновники. Про це він сказав в інтерв'ю UkrlifeTV, повідомляє Ліга.net.

За його словами, представляти Україну на міжнародних майданчиках може представляти Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Решта — це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", — сказав Данілов.

Він зазначив, що якщо людина є громадянином України та виступає за кордоном, то це не означає, що вона представляє країну.

"У нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі кейси другої-третьої ланки, так вони всім відомі. Якщо вони перетинатимуть межу дозволеного, то все буде інакше", — підкреслив секретар РНБО.

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