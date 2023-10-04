"Укрзалізниця" запускає поїзд до Варшави: маршрут не діяв 18 років

Укрзалізниця з 15 жовтня запускає новий міжнародний поїзд до Варшави, а також залізничний пункт пропуску, які були закриті майже два десятиліття тому, повідомляє Економічна правда.

"З 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди" , - йдеться в повідомленні.

Разом із запуском цього маршруту відновлюється робота раніше неактивного залізничного пункту пропуску, що відкриває нові можливості з розвитку міжнародної мережі України.

Розклад руху поїздів розроблений таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву.

Наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська, що на Львівщині.

Тут пасажири здійснюватимуть пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно.

"Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів" , - повідомляють в Укрзалізниці.

Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку Укрзалізниці. Крім того, квитки доступні у чат-ботах та на сайті Укрзалізниці, а також у міжнародних касах вокзалів.

Як повідомляють в Укрзалізниці, проєкт був реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.