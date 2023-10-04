Зеленський провів нараду з військовими на Харківщині
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Харківської області провів наради з силовими відомствами.
Деталі оприлюднили в Telegram-каналі Зеленського.
"Важливі наради. Військові, обласна СБУ, обласна поліція. Доповідь генерала Сирського", – йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що провів нараду з "усіма в області, хто відповідає за захист та підготовку до зими". Серед основних питань – енергетика та відбудова.
"Сьогодні проведу окрему нараду з урядовцями щодо стану виконання доручень, які давалися", – зазначив президент.