Зеленський провів нараду з військовими на Харківщині

﻿Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Харківської області провів наради з силовими відомствами.

Деталі оприлюднили в Telegram-каналі Зеленського.

"Важливі наради. Військові, обласна СБУ, обласна поліція. Доповідь генерала Сирського" , – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що провів нараду з "усіма в області, хто відповідає за захист та підготовку до зими". Серед основних питань – енергетика та відбудова.