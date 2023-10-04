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Зеленський провів нараду з військовими на Харківщині

Зеленський провів нараду з військовими на Харківщині
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

﻿Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Харківської області провів наради з силовими відомствами.

Деталі оприлюднили в Telegram-каналі Зеленського.

"Важливі наради. Військові, обласна СБУ, обласна поліція. Доповідь генерала Сирського", – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що провів нараду з "усіма в області, хто відповідає за захист та підготовку до зими". Серед основних питань – енергетика та відбудова.

"Сьогодні проведу окрему нараду з урядовцями щодо стану виконання доручень, які давалися", – зазначив президент.

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