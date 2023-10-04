"Антонов" вироблятиме французькі безпілотники Aarok MALE

ДП "Антонов" і французька компанія Turgis&Gaillard підписали угоду про виробництво на потужностях ДП версії бойового дрона Aarok MALE, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що безпілотник Aarok MALE (Medium Altitude Long Range) у категорії Reaper (5,5 тонни) був одним із сюрпризів на Паризькому авіасалоні в червні.

На сайті Aarok MALE повідомляють, що дрон виконує спостережні та розвідувальні завдання з використанням високоефективних оптико-електронних і електромагнітних датчиків.

Завдяки великій вантажопідйомності Aarok може доставляти зброю протидії й виконувати такі завдання, як безпосередня підтримка з повітря, координація ударів і розвідка, придушення протиповітряної оборони противника. Aarok також може бути невід'ємним елементом протичовнових операцій і пошуково-рятувальних операцій.

Зазначається, що угоду про виробництво дрону на потужностях "Антонова" було підписано під час візиту до Києва міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

Під час візиту до Києва Лекорню, Франція та Україна підписали близько десятка угод про співпрацю в галузі ОПК.

Компанія Turgis&Gaillard була заснована 2011 року для розробки Gerfaut - системи, яка інтегрує високоточні боєприпаси під крилами транспортного літака C-130 Hercules для виконання ударних завдань без модифікації літака. За дванадцять років Група стала стратегічним партнером збройних сил Франції та її союзників, а також найбільших аерокосмічних компаній.