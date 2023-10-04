ЄС, РФ і США провели таємні переговори щодо Карабаху – Politico

Топ-посадовці США і ЄС зустрічалися із представниками Росії на таємних екстрених переговорах у Туреччині щодо Нагірного Карабаху, всього за кілька днів до того, як Азербайджан розпочав свою блискавичну військову операцію з повернення контролю над своєю територією. Про це стало відомо виданню Politico від власних джерел, повідомляє Європейська правда.

Дипломат, який обіймає високу посаду та був обізнаний з дискусіями, розповів виданню, що зустріч відбулася 17 вересня в Стамбулі в рамках спроб чинити тиск на Азербайджан, щоб він припинив свою дев’ятимісячну блокаду Лачинського коридору, який веде до Нагірного Карабаху, та дозволив конвої гуманітарної допомоги з Вірменії.

За словами представника, зустріч була зосереджена на тому, як забезпечити поставки продовольства та палива приблизно для 100 тисяч жителів невизнаної республіки.

США представляв Луї Боно, старший радник Вашингтона з переговорів на Кавказі. ЄС направив Тойво Клаара, свого представника в регіоні. Росія відправила на зустріч Ігоря Ховаєва, який є спецпредставником Путіна щодо нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Таємна зустріч є прикладом рідкісного контакту між Москвою та Заходом щодо серйозних проблем безпеки після того, як вторгнення президента Росії Владіміра Путіна в Україну в лютому 2022 року підірвало традиційну дипломатію, підкреслило видання.

У заяві виданню представник ЄС пояснив, що "ми вважаємо, що важливо підтримувати канали зв’язку з відповідними співрозмовниками, щоб уникнути непорозумінь".

Він також зауважив, що Клаар намагався тримати канали комунікацій відкритими на багатьох фронтах протягом "минулих років", включно з переговорами з Ховаєвим і заступником міністра закордонних справ Росії Михаїлом Галузіним.

Представник Державного департаменту США відмовився коментувати зустріч, зазначивши лише, що "ми не коментуємо приватні дипломатичні дискусії".

Американський посадовець на умовах анонімності пояснив, що переговори провели через розуміння того, що Кремль все ще панує в регіоні.

"Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим, тому що вони мають вплив на сторони, особливо тому, що зараз ми перебуваємо в нестабільному моменті", – сказав посадовець США.

19 вересня Азербайджан розпочав блискавичний наступ на невизнаний Нагірний Карабах, направивши в регіон танки та війська під прикриттям важкої артилерії.

Лідери карабаських вірмен були змушені здатися після 24 годин запеклих боїв.