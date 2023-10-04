Федоров: Електронний реєстр військовозобов'язаних вже працює

Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже функціонує та постійно наповнюється інформацією. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Еспресо TV.

Федоров також додав, що Мінцифри очікує бачення нової команди міноборони.

"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту - ред.) до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації" , - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров також розповів, що електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже наповнений на понад 90%. Однак, є питання сервісів на базі "Оберегу" та якими вони будуть.

6 вересня новопризначений міністр оборони Рустем Умєров одним з основних завдань на новій посаді назвав запуск єдиного реєстру призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики.

Закон про державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів був ухвалений ще в березні 2017 року. У вересні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10062, який передбачає низку змін щодо реєстру військовозобов’язаних.