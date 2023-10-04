"Тріумфальна бавовна": дрони СБУ уразили коштовний комплекс російської ППО – джерело

Безпілотники Служби безпеки України уразили російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області РФ.﻿﻿ Про це заявив співрозмовник в спецслужбі, повідомляє Українська правда.

В ніч на 4 жовтня дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода. За словами співрозмовника, ціна такого комплексу – 1,2 млрд. дол. США

На викладених у соцмережі росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС. У цей час у сусідніх населених пунктах зникло світло.