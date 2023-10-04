Окупанти за добу обстріляли дев'ять областей – зведення ОВА

Російська армія за добу здійснила обстріли дев'яти областей України, є загиблі і поранені. Про це ідеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 середи, 4 жовтня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив 10 обстрілів, пролунали 70 вибухів. Війська РФ обстрілювали з мінометів та артилерії Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони.

Зафіксовано пуски семи некерованих авіаційних ракет, вони вибухнули на території Семенівської громади Новгород-Сіверського району. У прикордонному селі Сновської громади після обстрілу із артилерії горіли житловий будинок і 5 господарчих будівель.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили два мінометні обстріли. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська і Середино-Будська громади.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано 79 вибухів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади. Внаслідок обстрілу Білопільської громади пошкоджено приватний житловий будинок.

У Дніпропетровській області вночі ворог з артилерії бив по Мирівській громаді Нікопольського району. Пошкоджені два приватні будинки, господарча споруда, лінії електропередач. Вчора вдень росіяни дроном-камікадзе атакували Марганецьку громаду Нікопольського району.

У Запорізькій області агресори вели вогонь по 22 містах і селах, зафіксовано 122 удари. Росіяни вдарили 4 авіаційними бомбами по Оріхову й Новодарівці, здійснили 10 обстрілів із РСЗВ Гуляйполя, Малої Токмачки, Полтавки, Новодарівки та Степового, а також 9 атак БпЛА по Гуляйполю, Левадному, Полтавці, Темирівці і Малих Щербаках.

99 артобстрілів прийшлися по території Ольгівського, Червоного, Чарівного, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.

У Харківській області вночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, за попередніми даними, керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища. Пошкоджені двоповерховий житловий будинок, приміщення поліції, дитсадок, будівлі районного центру зайнятості і будинку культури. Постраждала жінка віком 70 років.

Внаслідок обстрілів Козачої Лопані Харківського району пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Через мінометний обстріл села Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи. Вчора росіяни обстріляли із РСЗВ село Одноробівка Богодухівського району, пошкоджено 7 приватних будинків, гараж.

Внаслідок обстрілу села Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі інкубатору і спиртзаводу. У Куп’янську обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок. Також вчора був пошкоджений приватний будинок внаслідок обстрілу села Тихе Чугуївського району.

У Луганській області через артилерійський обстріл на околицях Невського зафіксовано близько 30 вибухів. У центрі села розірвалися чотири авіабомби КАБ-500. Від артилерійських і мінометних обстрілів постраждали Макіївка та Білогорівка. Авіаційний удар війська РФ завдали неподалік Новоселівського. За добу ворог здійснив 151 обстріл Луганщини, випустив 554 снаряди.

У Донецькій області під вогнем перебували Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Вишневе, Очеретине, Ясна Поляна, Єлизаветівка, Іллінівка, Шахтарське. Пошкоджено 26 житлових будинків (з них сім багатоквартирних), господарську споруду, магазин, чотири легкові автомобілі, 5 вантажних автомобілів, два автобуси, два автопричепи, 8 гаражів, дві ЛЕП, будівлю цеху. На Донеччині за добу семеро людей дістали поранення.

У Миколаївській області російська армія завдавала артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади.

У Херсонській області росіяни здійснили 100 обстрілів, випустили 699 снарядів, з них по Херсону — 8 обстрілів (39 снарядів). Вчора загарбники обстріляли Чорнобаївку. Пошкоджено житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі. Вночі ворог вдарив по Інгульцю з артилерії. Знищено адмінбудівлю і бібліотеку, пошкоджено церкву, пошту та агропідприємство. У Зміївці росіяни обстріляли житловий будинок. Поранень зазнав 65-річний чоловік. Через обстріл Кіндійки поранення дістали 54-річна та 65-річна жінки і 63-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу Херсона вчора вдень легких поранень зазнав 49-річний чоловік. Війська РФ завдали авіаудару по Антонівці. Поранені шестеро людей. Загинув 69-річний чоловік. Внаслідок обстрілу Білозерки поранень зазнали 46-річна жінка, 41-річний та 45-річний чоловіки. Окупанти здійснили артилерійський обстріл села Веселе. Поранена 81-річна жінка. Поблизу села Новокаїри під час обстрілу був поранений 52-річний чоловік.