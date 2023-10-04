Нобелівська премія-2023: оголосили лауреатів з хімії

Нобелівську премію з хімії 2023 року присудили за відкриття та розробку квантових точок. Це настільки крихітні наночастинки, що їхній розмір визначає їхні властивості, повідомляє Ліга.net.

"Ці частинки мають унікальні властивості і тепер поширюють своє світло з екранів телевізорів та світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, а їхнє прозоре світло може освітлювати пухлинні тканини для хірурга" , — йдеться у повідомленні Нобелівського комітету.

Вчені, які отримали приз - представники США Мунгі Бавенда та Луїс Брюс, і радянсько-американський науковець Олексій Єкімов. Науковці використовують квантові точки для створення кольорового світла. На їхню думку, у майбутньому квантові точки сприятимуть створенню гнучких електронних приладів, мініатюрних сенсорів, тонкіших сонячних батарей та, ймовірно, зашифрованого квантового звʼязку.

Раніше Нобелівську премію з фізики 2023 року присудили вченим П’єру Агостіні, Ференцу Краузу та Анн Л'Юльє за "експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для дослідження динаміки електронів у речовині".

Вчені Дрю Вайсман та Каталін Каріко отримали Нобелівську премію за роботу, яка лягла в основу мРНК-вакцин проти коронавірусу. Нагородження лауреатів пройшло 2 жовтня у Стокгольмі.