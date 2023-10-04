Топ-10 авто, які купували українці у вересні
Профільна асоціація "Укравтопром" оприлюднила перелік 10 автомобілів, які найбільше купували українці у вересні.
36% вересневого ринку нових легковиків, як і у серпні, сформували десять найпопулярніших в Україні моделей. Однак на відміну від попереднього місяця, у вересні ці авто представили вже не шість, а вісім брендів – три від Toyota і по одному від Renault, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda та Suzuki.
Десятка бестселерів вересня 2023 року:
- Renault Duster - 407 од.;
- Volkswagen ID.4 - 350 од.;
- Toyota RAV-4 - 326 од.;
- Mazda CX5 - 161 од.;
- Hyundai Tucson - 150 од.;
- BMW X5 - 147 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 147 од.;
- Skoda Octavia - 140 од.;
- Suzuki Vitara - 124 од.;
- Toyota Camry - 113 од.