Топ-10 авто, які купували українці у вересні

Профільна асоціація "Укравтопром" оприлюднила﻿ перелік 10 автомобілів, які найбільше купували українці у вересні.

36% вересневого ринку нових легковиків, як і у серпні, сформували десять найпопулярніших в Україні моделей. Однак на відміну від попереднього місяця, у вересні ці авто представили вже не шість, а вісім брендів – три від Toyota і по одному від Renault, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda та Suzuki.

Десятка бестселерів вересня 2023 року: