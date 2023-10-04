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Топ-10 авто, які купували українці у вересні

Топ-10 авто, які купували українці у вересні
Фото: harry_nl

Профільна асоціація "Укравтопром" оприлюднила﻿ перелік 10 автомобілів, які найбільше купували українці у вересні.

36% вересневого ринку нових легковиків, як і у серпні, сформували десять найпопулярніших в Україні моделей. Однак на відміну від попереднього місяця, у вересні ці авто представили вже не шість, а вісім брендів – три від Toyota і по одному від Renault, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda та Suzuki.

Десятка бестселерів вересня 2023 року:

  1. Renault Duster - 407 од.;
  2. Volkswagen ID.4 - 350 од.;
  3. Toyota RAV-4 - 326 од.;
  4. Mazda CX5 - 161 од.;
  5. Hyundai Tucson - 150 од.;
  6. BMW X5 - 147 од.;
  7. Toyota Land Cruiser Prado - 147 од.;
  8. Skoda Octavia - 140 од.;
  9. Suzuki Vitara - 124 од.;
  10. Toyota Camry - 113 од.

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