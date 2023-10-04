Попри втрати РФ зберігає значні можливості для війни – Міноборони Норвегії

Росія зазнала великих втрат в Україні, особливо на суші, але вона зберігає значні повітряні та морські можливості. Про це державний секретар Міністерства оборони Норвегії Анн Марі Анеруд сказала під час Варшавського безпекового форуму, повідомляє Укрінформ.

"Повномасштабне російське вторгнення в Україну 2022 року фундаментально змінило ландшафт безпеки в Європі" , - сказала вона.

Анеруд зазначила, що не варто думати, що ослаблена Росія менш небезпечна.

"Ми маємо справу з більш агресивною та більш непередбачуваною Росією. І хоча Росія зазнала великих втрат в Україні, особливо на суші, вона зберігає значні повітряні та морські можливості. Крім того, ми не повинні спиратися на припущення, що ослаблена Росія є менш небезпечною" , - додала посадовець.

За її словами, упродовж останніх років Європа кілька разів була свідками безвідповідального використання ядерної риторики з боку Москви. Це не лише викликає тривогу та дестабілізує ситуацію, а й свідчить про те, що Росія тепер більше спирається на свій ядерний потенціал в оборонній політиці, що має турбувати всіх.

Держсекретар зазначила, що треба уважно стежити за співпрацею Росії та Китаю та за тим, як вона розвивається.

Як повідомлялося, 3-4 жовтня проходить Варшавський безпековий форум. Це щорічна міжнародна конференція, під час якої обговорюють найбільш значущі проблеми й виклики глобальної безпеки за участю провідних політиків, урядовців, представників академічних кіл та експертів. У центрі уваги форуму — війна в Україні та безпекова ситуація у східній частині Європи.