ООН: РФ діє в окупованих південних областях так само, як у Криму

Росія зміцнює адміністративну систему на нещодавно захоплених територіях України тими ж методами, як робила це після незаконної анексії Криму майже десять років тому. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль на презентації нової доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні, що охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2023, повідомляє Укрінформ.

"Російська влада продовжує наполегливо консолідувати адміністративну систему на окупованих територіях, включаючи школи, інфраструктуру виборів, лікарні та суди, одночасно запроваджуючи російське законодавство на нещодавно окупованих територіях. Цей процес нагадує те, що відбулося в Криму майже десять років тому" , - сказала Белль.

Вона додала, що російська окупаційна влада діє такими методами, які не залишають мешканцям жодної альтернативи, окрім отримання російських паспортів.

У цьому контексті Белль констатувала, що ті, хто не мав російських паспортів, зіткнулися з потенційною втратою роботи, а також обмеженим доступом до основних послуг, таких як медичне обслуговування, освіта та соціальні виплати. Крім того, вони піддавалися тривалим перевіркам та ризикам затримання на контрольно-пропускних пунктах.