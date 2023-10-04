У Австрії заявили про сподівання на переговори України та Росії

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що сподівається на переговори України та Росії. Про це він заявив у коментарі німецькому виданню Bild, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Австрія сподівається, що переговори відбудуться "дуже скоро".

"На мій погляд, швидше раніше, ніж пізніше — логіка переговорів повернеться на поле бою" , — сказав Шалленберг.

Неназваний член українського уряду заявив журналістам, що навіть якщо тиск із боку Брюсселя посилюватиметься, Київ не вестиме переговори.