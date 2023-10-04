Українські розвідники десантувалися в Криму – ГУР
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони десантувалися на території Кримського півострова і завдали вогневе ураження російським окупантам, повідомляє Укрінформ.
Про це йдеться в повідомленні ГУР.
"Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам! Крим буде українським!", – повідомили у спецслужбі.
Раніше підрозділи ГУР МО провели спецоперацію, унаслідок якої повернули під контроль України так звані "вишки Бойка" - бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.