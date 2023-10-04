Президент Узбекистану відвідає РФ у день народження Путіна

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв з 5 по 7 жовтня перебуватиме в Росії﻿. Про це написали журналісти "РИА Новости" з кремлівського пулу, повідомляє Ділова столиця.

"Президент Узбекистану їде до Росії. Візит розпочнеться 5 жовтня і закінчиться 7-го — у день народження Путіна" , — пишуть вони.

Також повідомляється, що переговори Путіна та Мірзійоєва заплановані на 6 жовтня. У планах у президентів: "обговорити перспективи розвитку відносин двох країн, а також регіональні та міжнародні проблеми" та "підписання спільної заяви та низки документів".

Зазначимо, цього року президент РФ буде відзначати свій 71-річний день народження.