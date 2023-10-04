Греція пропонує свої порти для експорту зерна з України

Греція пропонує свої порти в Егейському морі як ще один коридор для експорту українського зерна в умовах блокади Чорного моря, повідомляє Європейська правда.

Уряд Греції вже обговорював свої пропозиції з партнерами у ЄС і третіми країнами, зокрема Британією, щодо того, щоб частину українського зерна перевантажували для експорту морем у грецьких портах Салоніки та Александропулу.

Зерно можливо було б везти до портів залізницею через Румунію і Болгарію, а у подальшому перевезенні відіграватимуть значну роль грецькі комерційні судна.

Проблемою у цьому плані залишається обмежена пропускна здатність залізничної мережі на півночі Греції. Однак "зелене світло" для українського експорту через Грецію одночасно могло би стати поштовхом для розбудови і модернізації залізничних гілок у цьому районі, зокрема на лінії від Александропулу до Орменіо, що на кордоні з Болгарією.