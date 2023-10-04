Потреби військових і звіти розвідок: Зеленський провів селектор

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з силовиками про потреби бійців на фронті, а також заслухав звіти про діяльність розвідок.

Про це йдеться﻿ в Telegram-каналі президента України.

"Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується" , – йдеться в повідомленні.

Серед іншого президент заслухав звіти розвідок та про поточні результати діяльності контррозвідки СБУ. Також міністр внутрішніх справ доповідав про ліквідацію наслідків нічних обстрілів.