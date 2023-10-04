Потреби військових і звіти розвідок: Зеленський провів селектор
Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з силовиками про потреби бійців на фронті, а також заслухав звіти про діяльність розвідок.
Про це йдеться в Telegram-каналі президента України.
"Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується", – йдеться в повідомленні.
Серед іншого президент заслухав звіти розвідок та про поточні результати діяльності контррозвідки СБУ. Також міністр внутрішніх справ доповідав про ліквідацію наслідків нічних обстрілів.
"Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розказати, але згодом", – додав Зеленський.