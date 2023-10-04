НАЗК перевіряє конфлікт інтересів у Шурми через сонячні електростанціїї

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку наявності конфлікту інтересів при здійсненні службових повноважень заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою, повідомляє Економічна правда.

Про це голова НАЗК Олександр Новіков зазначив у відповіді на депутатське звернення Ярослава Железняка.

Депутат у своєму Telegram зазначив, що він разом з групою народних депутатів подали до НАЗК заяву з виписками пов’язаних з Шурмою офшорних компаній, рухами коштів, виведення коштів на повʼязаних ФОПів та інформацією про наради по енергетиці, де не було заявлено про конфлікт інтересів та публічні коментарі самого заступника ОП.

"Враховуючи наявність "сонячного" бізнесу - це явно дії в умовах конфлікту інтересів" , - зазначив Железняк.

Раніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованих територіях.

У провадженні фігурують п’ять фірм, якими за даними Bihus.Info володіють брат заступника керівника Офісу перзидента Ростислава Шурми Олег або наближені до посадовця особи.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма.﻿﻿ А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

За даними Bihus Info сонячні станції отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

У СБУ заявили, що не бачать ознак кримінального правопорушення за статтею про колабораційну діяльність у діях посадовців компаній, пов’язаних з заступником голови ОП Ростиславом Шурмою, які отримували гроші за "зелену" енергетику, будучи в окупації.