У Британії пропонують утримувати ув'язнених у в'язницях Естонії – ЗМІ

Уряд Великої Британії розглядає варіант оренди за кордоном тюремних камер для відбуття засудженими термінів ув'язнення. Причиною є дефіцит місць ув'язнення всередині країни, пише The Times, повідомляє Ліга.net.

Оскільки одним зі згаданих виданням варіантів було направлення британських ув'язнених на відсидку до Естонії. Естонське видання ERR звернулася до міністерства юстиції, де підтвердили, що така тема підіймалася, проте поки що до реалізації ідеї ще далеко.

Однією з причин затримки може стати необхідність урегулювати такий варіант законодавчо – щоб почати орендувати тюремні приміщення в інших країнах, Велика Британія має спочатку змінити національне законодавство.

Естонії також необхідно буде переглянути відповідні аспекти законодавства, йдеться у письмовій відповіді, яку отримало ERR від віцеканцлера міністерства юстиції з питань пенітенціарних установ.

Там також зазначено, що практика оренди тюремних приміщень в інших країнах не є новою для Європи. Наприклад, Норвегія у 2015-2018 роках тимчасово орендувала тюремні приміщення у Нідерландів.

У міністерстві стверджують, що кількість ув'язнених в Естонії зменшується, а заповненість в'язниць залишається однією з найнижчих у Європі.

За даними ERR, на початок жовтня 2023 року у трьох в'язницях Естонії утримувалися 1937 ув'язнених. З них 1623 відбували строк за винесеними вироками, а решта чекає на суд у попередньому ув'язненні.