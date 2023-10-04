Прем’єр Британії закликав союзників дати Україні необхідне для перемоги
Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак нагадав про вагомий внесок Британії в обороноздатність України та закликав партнерів дати Україні "необхідне для того, щоб завершити роботу", повідомляє Європейська правда.
Такий допис він опублікував у своєму Twitter (X).
Ріші Сунак нагадав, що Британія стала першою країною, яка ухвалила рішення надати Україні танки і підштовхнула до такого кроку ще більше десятка країн, а потім так само сталося із навчанням українських пілотів на західних винищувачах.
"Я кажу нашим союзникам: дайте президенту Зеленському потрібні інструменти – і українці завершать роботу", – написав він.
Володимир Зеленський у коментарях відповів, що Україна глибоко цінує лідерство Британії у питанні військової допомоги.
Нагадаємо, ексміністр оборони Бен Воллес нещодавно опублікував колонку, де переконує, що Україна рухається до перемоги і зможе досягти її, якщо військова підтримка з боку країн Заходу буде своєчасною і достатньою.
Водночас неофіційно лунали заяви, що Британія вже віддала Україні більшість того, що могла віддати без ризиків для власної обороноздатності.