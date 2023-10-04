Подоляк відповів, чим загрожує припинення військової допомоги Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що призупинення військової допомоги Україні з боку союзників може призвести до надання переваги Росії та сприянні новій агресії проти інших держав, повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав у Telegram.

"До речі, коли хтось із представників західних консервативних еліт говорить про необхідність призупинити військову допомогу Україні, мені хочеться поставити пряме запитання: а які мотиви вами керують? Чому ви так наполегливо проти… знищення російської армії, яка десятиліттями лякала країни демократії, і чому ви проти різкого скорочення можливості Росії проводити "спеціальні руйнівні операції" в різних країнах та на різних континентах?" — написав Подоляк.

Подоляк додав, що йому також хочеться дізнатися, чому такі особи наполегливо прагнуть, аби Росія вистояла, зробила роботу над помилками, зміцнила армію, перезапустила свій військово-промисловий комплекс та почала шукати нові можливості атакувати інші країни й інші армії.