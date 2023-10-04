Зеленський: Ядерних загроз від Кремля до кінця року побільшає
До кінця поточного року почастішають погрози Росії щодо застосування ядерної зброї, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки з посиланням на Sky Tg24.
"Кожен хотів би побачити швидкий результат на полі бою, але ви знаєте, що війна на полі – це масштабна війна, яка триває вже майже два роки і є втома, але ми дуже мотивовані і ми все зробимо, щоб перемогти нашого ворога", — сказав він.
Зеленський додав, що контрнаступ Сил оборони України просувається впевнено, "хоч і повільно".
"Вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти на землі. До кінця року, за даними нашої розвідки, ядерних погроз буде більше", — сказав він.
Як повідомлялось, російська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала громадянам РФ "вихід" із складної ситуації на війні з Україною — ядерний вибух над Сибіром.