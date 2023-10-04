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Зеленський: Ядерних загроз від Кремля до кінця року побільшає

Зеленський: Ядерних загроз від Кремля до кінця року побільшає
Фото: president.gov.ua

До кінця поточного року почастішають погрози Росії щодо застосування ядерної зброї, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки з посиланням на Sky Tg24.

"Кожен хотів би побачити швидкий результат на полі бою, але ви знаєте, що війна на полі – це масштабна війна, яка триває вже майже два роки і є втома, але ми дуже мотивовані і ми все зробимо, щоб перемогти нашого ворога", — сказав він.

Зеленський додав, що контрнаступ Сил оборони України просувається впевнено, "хоч і повільно".

"Вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти на землі. До кінця року, за даними нашої розвідки, ядерних погроз буде більше", — сказав він.

Як повідомлялось, російська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала громадянам РФ "вихід" із складної ситуації на війні з Україною — ядерний вибух над Сибіром.

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