CNN: США передадуть Україні контрабандну іранську зброю

США вирішили передати Україні іранську зброю, яка була конфіскована в рамках боротьби з контрабандою, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявили американськи чиновники з посиланням на CNN.

США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що може допомогти подолати критичну нестачу, з якою стикаються українські військові, заявили офіційні особи.

За їх словами, Центральне командування США очікує оголосити про своє рішення вже цього тижня.

Однак досі незрозумілі законні повноваження використовуватимуть США для сприяння передачі зброї. ООН вимагає, щоб вилучену зброю було знищено або збережено.