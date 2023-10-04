У НБУ дали прогноз, коли ринок заспокоїться після скасування фіксованого курсу

Нацбанк очікує адаптацію та стабілізацію ринку до нового курсового режиму протягом тижня-двох, але цей термін може бути довшим, якщо ЗМІ розганятимуть панічні настрої в суспільстві, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Наразі у Національному банку констатують, що в перший день переходу на режим керованої гнучкості курсу відбувся сплеск чистого попиту на валюту. Зокрема, попит населення зріс приблизно на третину.

На думку заступника голови НБУ, деякі продавці валюти в перший день вирішили притримати продажі, щоб подивитися, як розвиватиметься ситуація, тоді як покупці активізувалися, тестуючи нову систему.

Ніколайчук зазначив, що центробанк був готовий до такої ситуації й має достатній обсяг міжнародних резервів для погашення додаткового попиту в перші дні після запровадження гнучкого курсу.

"Нічого такого кардинального, що виходило б серйозно за рамки наших очікувань, не відбулося", - наголосив він.

А в наступні дні ринок вже почне адаптуватися до нових умов.

"Моя особиста оцінка - це тиждень, максимум - два", - висловив думку заступник голови НБУ.

Терміни можуть бути й довшими. Причиною може бути негативна подача новин у ЗМІ, "зокрема й розгін паніки в мас-медіа, у фейсбуці".

Але на думку Ніколайчука, в наступні дні цей чистий попит потихеньку згасатиме, в міру того, як учасники ринку звикатимуть до нової реальності. І реакція готівкового обмінного курсу 3 жовтня повністю вкладається в ці очікування Нацбанку.

"Спочатку курс на 20-30 копійок девальвував, але потім десь у середині дня, коли населення зрозуміло, що, в принципі, правила гри не змінилися, ситуація на тому ж міжбанківському ринку стабільна, курс залишається близьким до офіційного, який був у понеділок і був зафіксований на вівторок, тенденція розвернулася. І більшу частину цього послаблення, яке відбулося в першій половині дня, готівковий курс відіграв", - прокоментував заступник голови НБУ.

Ніколайчук також зазначив, що подальші дії Нацбанку в монетарній сфері дуже сильно залежатимуть від реакції валютного ринку. Він зазначив, що базовий сценарій НБУ передбачає стабілізацію попиту на валюту після "короткострокової турбулентності", потім він визначатиметься фундаментальними факторами.

"І, відповідно, ми зможемо продовжити цикл пом'якшення монетарної політики", - резюмував заступник голови НБУ.

Нагадуємо:

Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Керована гнучкість офіційного курсу стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому.

Офіційний курс гривні на 4 жовтня - встановлений вперше, після скасування фіксованого курсу, показав, що .відосно до долара гривня подешевшала на 0,0215 грн/1 дол. А відносно до євро гривня зміцніла на 0,1914 грн/1 євро.

Обсяг інтервенцій НБУ 3 жовтня оцінюється більше ніж у $500 млн.