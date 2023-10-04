Профспілки вимагають встановити мінімальну зарплату в Україні на рівні 9,2 тисячі

Профспілки наполягають на підвищенні мінімальної зарплати в Україні на 2024 рік до фактичного прожиткового мінімуму, з урахуванням прогнозного рівня інфляції, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в заяві Федерації профспілок.

За попередніми розрахунками профспілок, прожитковий мінімум у 2024 році становитиме 9257 грн. У той час як мінімальна зарплата наступного року, відповідно до проєкту держбюджету, складе 8 тис гривень.

"Проєктом Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" знову передбачено занижені розміри основних державних соціальних стандартів та гарантій", - йдеться в заяві.

Як вважають в профспілках, економічні умови, що складають в Україні, дозволяють здійснити підвищення "мінімалки", яке б відповідало принаймні прожитковому рівню.

"Бізнес поступово адаптується до війни, прибуток діючих українських банків у січні-липні 2023 року становив 83,2 млрд грн, що у 24,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року (3,4 млрд грн). Економіка "поставлена на воєнні рейки" та працює на Перемогу, кожен працівник робить свій вклад в її наближення", - наголошується в заяві.

У профспілках нагадують, що невідповідна оплата праці в Україні ще кілька років тому призвела до критичного відтоку кваліфікованих кадрів з України. А війна ще більше посилила ці тенденції, коли мільйони українців виїхали за кордон.

"Ще до поширення коронавірусу ми спільно зазначали, що брак кваліфікованих робочих рук є одним з ключових бар’єрів для динамічного розвитку нашої держави. Невже зараз, коли сотні тисяч українських робітників пішли на фронт боронити країну, ті, що лишилися, працюють на межі своїх сил, а мільйони членів їх сімей виїхали за кордон, ми не усвідомлюємо, що низькі зарплати сьогодні – це неповернення наших з вами співвітчизників завтра?", - йдеться в заяві.

У профспілках нагадують, що мінімальну заробітну плату вже заморожували на 2023 рік, і вона досі залишається на рівні жовтня 2022 року - 6700 грн. Посадовий оклад працівника 1-ого тарифного розряду був заморожений взагалі на рівні грудня 2021 року - 2893 грн. Було також призупинено індексацію грошових доходів населення.

Тоді як прожитковий мінімум для працездатних осіб у цінах серпні цього року вже становив 8015 грн.

Нагадуємо:

Мінімальна зарплата в Україні в 2024 році зросте до 8 тисяч гривень, також планується індексація пенсій. Про це повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.