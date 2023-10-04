Міністр оборони: В Італії не залишилося запасів зброї для України
Італія майже вичерпала запаси озброєння, які вона могла передати Україні без шкоди для власної обороноздатності, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто з посиланням на tg24.sky.
"Коли ми говоримо про постачання в Україну, є два аспекти: політичний і технічний, щоб подивитися, що ми можемо дати, не ставлячи під загрозу оборону Італії", — сказав він.
За словами міністра, Італія багато уваги приділила системам ППО.
"Проблема в тому, що у нас немає безмежних ресурсів. З цієї точки зору Італія зробила майже все, що могла, запасів більше не залишилося", — констатував Крозетто.
Він додав, що наразі оцінюється можливість надання восьмого пакету допомоги Україні.
Як повідомлялось, раніше Гвідо Крозетто заявив, що ситуація на фронті в Україні зайшла в "глухий кут" і тому необхідно прийняти політичне рішення.