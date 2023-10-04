Офіційно: США передали Україні конфісковані іранські патрони

Центральне командування Збройних сил США в середу офіційно підтвердило, що передало українським Збройним Силам патрони іранського походження, конфісковані під час спроби контрабанди до Ємену, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві командування, що є в розпорядженні ЄП.

Згідно із заявою американського Центрального командування, "2 жовтня 2023 року уряд США передав Збройним Силам України близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм".

Ці патрони були вилучені ще в грудні 2021 року військово-морськими силами Центрального командування США на судні MARWAN I, яке перевозило їх до угрповань хуситів у Ємені в порушення резолюції Ради безпеки ООН.

У липні цього року уряд США конфіскував патрони за позовом Міністерства юстиції, уточнюється в повідомленні.

"США зобов'язуються співпрацювати з нашими союзниками і партнерами, щоб протидіяти потоку іранської летальної допомоги в регіоні усіма законними засобами, зокрема санкціями США і ООН, а також через заборони", – додали в Центральному командуванні ЗС США.

Раніше телеканал CNN повідомив, що США готуються оголосити про передання Україні "тисяч" одиниць зброї та патронів, конфіскованих в Ірану.

Адміністрація президента США останні кілька місяців обмірковувала, як легально передати Україні конфісковану іранську зброю, оскільки ООН вимагає її знищення або зберігання.

Оголошення з’явилось тоді, коли Штати перебувають у невизначеності щодо подальшої допомоги Україні через спротив ультраправих республіканців у Конгресі, а українські військові потребують більше грошей і зброї від США та їхніх союзників.