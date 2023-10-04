ООН опублікувала звіт про теракт в Оленівці: версія HIMARS провалилась

Свіжий звіт ООН щодо російського теракту в колонії біля Оленівки свідчить, що навіть одна ракета HIMARS, спричинила б серйозніші руйнування, а також, що боєприпас, який прилетів у будівлю рухався зі сходу на захід, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на свіжий звіт ООН.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зібрало інформацію щодо вибухів у ніч з 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії №120 біля Оленівки.

Попри те, що вже об 11 годині російські пропагандисти в казармі знімали відео із начебто фрагментами боєприпасів HIMARS, УВКПЛ у звіті зазначає ступінь пошкоджень не відповідає масштабам такого удару.

"Ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами HIMARS".

"Навіть одна ракета HIMARS, ймовірно, спричинила б пошкодження та руйнування казарм і прилеглої території значно більшого та серйознішого масштабу. Крім того, свідки розповіли УВКПЛ, що чули численні вибухи".

Серед нових деталей також наводять те, що відеозаписи та фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах.

Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, картина структурних пошкоджень виглядає узгодженою з наведеним боєприпасом, який рухався траєкторією зі сходу на захід.

УВКПЛ також додає, що держава, яка тримає в полоні, несе відповідальність за безпеку військовополонених і у разі їх смерті чи поранення зобов’язана провести негайне офіційне розслідування, яке встановлює індивідуальну кримінальну відповідальність за смерть або поранення військовополонених.

Проте офіс УВКПЛ не отримав інформації про те, що Російська Федерація виконала ці зобов'язання щодо розслідування та судового переслідування.

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