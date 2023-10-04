У Брюсселі відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО: що обговорили
У Брюсселі в середу відбулось перше засідання Ради Україна-НАТО на виконання рішень останнього, Вільнюського саміту Північноатлантичного Альянсу, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
За її словами, на Раді Україна-НАТО українська сторона представила оновлений план політичних, безпекових та оборонних реформ, пов'язаних із оновленою Річною національною програмою – інструментом контролю за відповідністю України членству в Альянсі.
"Країни-члени НАТО зроблять свій внесок у РНП, тож до кінця 2023 року ми маємо розпочати реалізацію заходів, які наблизять нас до членства в НАТО", – зазначила Стефанішина.
Також, додала віцепрем’єрка, сторони домовилися про "комплексне створення підструктур Ради Україна-НАТО для забезпечення її роботи в цілодобовому режимі".
Крім того, українська сторона представила пріоритетні проєкти в межах Комплексного пакета допомоги НАТО щодо оперативної сумісності, закупівель, розмінування та соціальної адаптації.
"Деякі члени Альянсу оголосили про додаткові фінансові внески на проєкти КПД", – оголосила Стефанішина без уточнень.
В Альянсі підтвердили, що засідання Ради Україна-НАТО мало на меті "підтвердити довгострокову підтримку України з боку НАТО і розвинути рішення Вільнюського саміту". Засідання відбулося під головуванням заступника генсека Альянсу Мірчі Джоане.
Рада Україна-НАТО є спільним органом, де члени Альянсу та Україна зустрічаються для проведення кризових консультацій і ухвалення рішень на рівних.
У середу відбулось уже третє засідання Ради: вперше вона збиралась на Вільнюському саміті НАТО за участю президента України Володимира Зеленського, а вдруге – в липні на тлі погіршення ситуації з безпекою в Чорному морі.