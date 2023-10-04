Росіяни запустили групи ударних БпЛА в напрямку південних областей
Повітряні сили у середу ввечері повідомили, що росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА у напрямку південних областей України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.
"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!"