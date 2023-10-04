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Росіяни запустили групи ударних БпЛА в напрямку південних областей

Росіяни запустили групи ударних БпЛА в напрямку південних областей
Фото: Sobhan Farajvan

Повітряні сили у середу ввечері повідомили, що росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА у напрямку південних областей України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!"

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