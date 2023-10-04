Bloomberg: Німеччина поставить Україні додаткові засоби ППО для захисту зернових вантажів

Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити зернові вантажі від потенційних російських атак, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо агенції Bloomberg від джерел.

За словами співрозмовників Bloomberg, ФРН надішле в Україну одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T (не уточнюється, якої дальності – малої чи середньої) і "понад дюжину" зенітних самохідних установок Gepard.

Ці засоби ППО, які мають прибути в Україну до кінця року, Повинні забезпечити прикриття зернових вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України.

Додаткові системи IRIS-T Німеччина передасть Україні після того, як вони будуть побудовані, зазначає Bloomberg.

Як відомо, Україна в серпні оголосила про створення власного маршруту транспортування сільгосппродукції Чорним морем в умовах російської блокади – після того, як РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

За останні тижні цим маршрутом прийшли 12 суден, але це – незначна кількість у порівнянні з рухом через зерновий коридор, який функціонував у межах "зернової угоди" за підтримки ООН і Туреччини.

Як відомо, для допомоги Україні з експортом свої порти вже запропонували Литва і Хорватія. Греція також пропонує свої порти в Егейському морі як ще один коридор для експорту українського зерна в умовах блокади Чорного моря.