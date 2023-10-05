Британія звинуватила РФ у намірі замінувати український "зерновий коридор"

У МЗС Великої Британії заявили, що за даними розвідки Росія має намір встановити морські міни на шляху цивільних суден, які вивозять на експорт українське зерно, повідомляє Українська правда.

Оприлюднені 4 жовтня дані свідчать про те, що Росія може продовжувати націлюватися на цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі встановлювати морські міни на підходах до українських портів.

Велика Британія вважає, що Росія намагається поставити під загрозу цивільні судна, що проходять через український "гуманітарний коридор", щоб стримати експорт українського зерна. Це дозволило б Росії тиснути на українську економіку.

Росія хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість "фальшиво звинувачує" Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі.

Великобританія оприлюднила інформацію про замінування, щоб запобігти будь-якому такому інциденту.

"Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна могла продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію усіма відповідними маршрутами, включаючи "гуманітарний коридор", сухопутним транспортом і через Дунай" , – йдеться в заяві.

"Світ спостерігає – і ми бачимо наскрізь цинічні спроби Росії звинуватити Україну у своїх нападах. Ми та наші союзники виступаємо разом проти Путіна та його спроб завдати шкоди Україні та, таким чином, зашкодити решті світу" , – заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Британська влада зауважила, що після виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія пошкодила 130 об'єктів портової інфраструктури в Одесі, Чорноморську та Рені. І знищила майже 300 000 тонн зерна, якого було б достатньо, щоб прогодувати понад 1,3 мільйона людей протягом року.